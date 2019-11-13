У мережі з’явився трейлер анімаційного серіалу Харлі Квін, який вийде на платформі DC Universe.

Трейлер анімаційного серіалу Харлі Квін з’явився в мережі і нагадав, що до прем’єри залишилося менше трьох тижнів. Серіал можна буде подивитися 29 листопада.

У серіалі можна побачити пригоди героїв і лиходіїв комікс-всесвіту DC, включаючи Джокера, Пінгвіна, Короля Акул, Бетмена, Супермена, Жінку-кішку і Чудо-жінку.

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Харлі Квін озвучить Кейлі Куоко, Отруйний Плющ – Лейк Белл.

Також в серіалі можна буде почути голоси Алана Тудіка, Рона Фунчеса, Джей Бі Смува, Джейсона Александера та інших.

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