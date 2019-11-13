Організатори Євробачення 2020 опублікували список країн-учасниць пісенного конкурсу.

Організатори Євробачення повідомили, що у 2020 році в конкурсі візьме участь 41 країна.

Також Європейський мовний союз опублікував список учасників. Болгарія та Україна повернулися, а Угорщина та Чорногорія залишили конкурс.

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Нідерланди і країни великої п’ятірки (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія) автоматично проходять попередній відбір у Гранд-фінал 16 травня 2020 року.

Решту країн розподілять в один із двох півфіналів 12 та 14 травня 2020 року. Жеребкування проведуть 28 січня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Євробачення-2020 буде приймати Роттердам, яке обрали за результатами тендеру. У конкурсі брали участь п’ять голландських міст.

Фото: eurovision