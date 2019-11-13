PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Євробачення 2020: визначилися країни-учасниці конкурсу (СПИСОК)

Організатори Євробачення 2020 опублікували список країн-учасниць пісенного конкурсу.

Євробачення 2020: визначилися країни-учасниці конкурсу (СПИСОК)

Організатори Євробачення повідомили, що у 2020 році в конкурсі візьме участь 41 країна.

Також Європейський мовний союз опублікував список учасників. Болгарія та Україна повернулися, а Угорщина та Чорногорія залишили конкурс.

Читайте: Open Up: офіційне гасло Євробачення 2020

Нідерланди і країни великої п’ятірки (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія) автоматично проходять попередній відбір у Гранд-фінал 16 травня 2020 року.

Решту країн розподілять в один із двох півфіналів 12 та 14 травня 2020 року. Жеребкування проведуть 28 січня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Євробачення-2020 буде приймати Роттердам, яке обрали за результатами тендеру. У конкурсі брали участь  п’ять голландських міст.

Фото: eurovision

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Open Up: офіційне гасло Євробачення 2020
Open Up: офіційне гасло Євробачення 2020
Питатиму формулу Штайнмаєра: Притула вестиме нацвідбір на Євробачення-2020
Питатиму формулу Штайнмаєра: Притула вестиме нацвідбір на Євробачення-2020
Організатори Євробачення погодилися з новими правилами нацвідбору в Україні
Організатори Євробачення погодилися з новими правилами нацвідбору в Україні
Євробачення
В Україні стартував нацвідбір на Євробачення 2020 за новими правилами
Евровидение 2020
Євробачення-2020 відбудеться в Роттердамі
Софія Іванько їде від України на дитяче Євробачення 2019
Дитяче Євробачення 2019: хто представить Україну
Євробачення 2020: Амстердам відмовився проводити конкурс
Євробачення 2020: Амстердам відмовився проводити конкурс
Євробачення
Євробачення 2020: на проведення конкурсу претендують 4 міста
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка