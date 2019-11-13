Популярна співачка Світлана Лобода розбурхала шанувальників спокусливими знімками у ліжку.
Світлана Лобода здивувала шанувальників новими знімками в білизні і без неї.
Знімки були зроблені у ванній та в ліжку.
– Час вставати, – написала Лобода.
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Шанувальники в коментарях розділилися на два табори, хтось хвалив зірку за красиву фігуру, а хтось негативно відреагував на відверті фото.
– Бажана, Світлана, що ви творите?, Найкрасивіша, Ось це тигриця, Ого макіяж після сну, З фотографом спите, чи що, – написали шанувальники.
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Раніше Факти ICTV писали, що співачка Ані Лорак опублікувала відверте фото та анонсувала вихід нового сингла.
Фото: lobodaofficial
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