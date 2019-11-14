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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Ангели Чарлі повернулися: прем’єра в кінотеатрах України

14 листопада в кінотеатрах України можна подивитися нових Ангелів Чарлі з Крістен Стюарт, Елізабет Бенкс і Наомі Скотт.

Ангели Чарлі повернулися: прем’єра в кінотеатрах України

Трійця спритних красунь, які працюють приватними детективами в агентстві Чарлі Таусенда, повертається.

14 листопада на широкі екрани виходить продовження знаменитої франшизи Ангели Чарлі.

Режисером нової картини стала Елізабет Бенкс, вона ж зіграла одну з ролей у фільмі. Новими ангелами стали акторки нового покоління: Крістен Стюарт, Наомі Скотт і Елла Балинська

Цього разу героїням доведеться зіткнутися з організацією, яка викрала апарат, здатний трансформувати електричні хвилі у вбивчий заряд, і тепер хоче незаконно його продати.

Читайте: Серіал Друзі можуть продовжити на телеканалі НВО

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix ухвалив дострокове рішення про продовження на другий сезон серіалу Відьмак.

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