14 листопада в кінотеатрах України можна подивитися нових Ангелів Чарлі з Крістен Стюарт, Елізабет Бенкс і Наомі Скотт.
Трійця спритних красунь, які працюють приватними детективами в агентстві Чарлі Таусенда, повертається.
14 листопада на широкі екрани виходить продовження знаменитої франшизи Ангели Чарлі.
Режисером нової картини стала Елізабет Бенкс, вона ж зіграла одну з ролей у фільмі. Новими ангелами стали акторки нового покоління: Крістен Стюарт, Наомі Скотт і Елла Балинська
Цього разу героїням доведеться зіткнутися з організацією, яка викрала апарат, здатний трансформувати електричні хвилі у вбивчий заряд, і тепер хоче незаконно його продати.
Читайте: Серіал Друзі можуть продовжити на телеканалі НВО
Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix ухвалив дострокове рішення про продовження на другий сезон серіалу Відьмак.