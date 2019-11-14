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Біллі Айліш презентувала пісню everything i wanted

Пісня everything i wanted від співачки Біллі Айліш є даниною поваги до її брата.

Біллі Айліш

Нова пісня Біллі Айліш під назвою everything i wanted показує більш м’який і сумний бік співачки.

Композиція є даниною поваги братові Айліш Фіннеасу.

У пісні співачка також розповідає про те, як почуває себе після того, як стала зіркою світового рівня.

Читайте: To Be Mine: MARUV випустила кліп на пісню з нового альбому

Наразі невідомо, увійде пісня до складу альбому чи залишиться синглом.

До слова, під час концерту російська співачка Земфіра виконала нові пісні під назвами Abuse і Goodbye.

Відео: Billie Eilish

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