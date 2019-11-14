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Disney+ прибрав епізод Сімпсонів з участю Майкла Джексона

На стрімінговому сервісі Disney+ зник епізод мультсеріалу Сімпсони Абсолютно божевільний тато.

Disney+ прибрав епізод Сімпсонів з участю Майкла Джексона

Серія Абсолютно божевільний тато вийшла у 1991 році, відкривши третій сезон Сімпсонів. Запрошеною зіркою тоді був Майкл Джексон.

Він озвучив Леона Комповскі, з яким Гомер Сімпсон зустрічається у психіатричній лікарні. Епізод довгі роки вважався одним з найулюбленіших серед шанувальників серіалу.

Представники Disney не прокоментували, чому епізод вилучено зі стрімінгового сервісу і хто ухвалив це рішення.

Читайте: Дочка Майкла Джексона намагалася накласти на себе руки через фільм про батька

У березні 2019 року творці Сімпсонів вирішили вилучити епізод з обігу після виходу фільму HBO Залишаючи Неверленд, де двоє чоловіків розповіли, що в дитинстві пережили сексуальні домагання з боку Майкла Джексона.

Раніше Факти ICTV писали, що 40-річний Джеймс Сейфчак і 36-річний Уейд Робсон дали інтерв’ю, в якому звинуватили поп-співака Майкла Джексона у спробі згвалтування і розбещенні.

Джерело: The Hollywood Reporter

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