Стартував продаж квитків на півфінали Національного відбору на Євробачення 2020, які відбудуться 8 та 15 лютого 2020 року.

Квитки на півфінали Нацвідбору на Євробачення 2020, які відбудуться 8 та 15 лютого 2020 року, надійшли у продаж.

Вартість квитків від 320 грн.

Ведучим прямих ефірів Нацвідбору стане Сергій Притула, а музичним продюсером Руслан Квінта.

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Нацвідбір проходитиме у Палаці культури КПІ.

Придбати квитки на Нацвідбір можна за посиланням.

Як повідомлялося, відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.