Стрімінговий сервіс Netflix ухвалив дострокове рішення про продовження на другий сезон серіалу Відьмак.
Перший сезон серіалу Відьмак вийде в стрімінговому сервісі Netflix вже 20 грудня, проте в успіх проекту вірять настільки сильно, що вже офіційно продовжили його.
Зйомки нового сезону почнуться наступного року.
Прем’єра другого сезону серіалу Відьмак намічена на 2021 рік.
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У першому сезоні Відьмака буде вісім серій. Про те, скільки епізодів планується зняти для другого сезону, наразі невідомо.
До слова, з’явився трейлер серіалу Відьмак, в якому показали трьох головних героїв першого сезону.
Джерело: Netflix US
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