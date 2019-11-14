Стрімінговий сервіс Netflix ухвалив дострокове рішення про продовження на другий сезон серіалу Відьмак.

Перший сезон серіалу Відьмак вийде в стрімінговому сервісі Netflix вже 20 грудня, проте в успіх проекту вірять настільки сильно, що вже офіційно продовжили його.

Зйомки нового сезону почнуться наступного року.

Прем’єра другого сезону серіалу Відьмак намічена на 2021 рік.

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У першому сезоні Відьмака буде вісім серій. Про те, скільки епізодів планується зняти для другого сезону, наразі невідомо.

До слова, з’явився трейлер серіалу Відьмак, в якому показали трьох головних героїв першого сезону.

Джерело: Netflix US