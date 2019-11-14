Американський бізнес-журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей 2019 року.
У рейтинг увійшли найбагатших знайменитостей увійшли музиканти, актори, зірки реаліті-шоу, спортсмени, телеведучі та інші представники індустрії культури і шоу-бізнесу.
Аналітики підрахували прибутки зірок за останні 12 місяців, визначивши, що найбільш високооплачуваною знаменитістю 2019 року стала кантрі-співачка Тейлор Свіфт.
Її річний дохід становить $185 млн.
На другій позиції розмістилася Кайлі Дженнер, раніше визнана наймолодшою мільярдеркою у світі. За рік знаменитість заробила $170 млн.
Трійку лідерів замикає американський репер Каньє Вест. Його річний дохід становить $150 млн, а дружина репера Кім Кардашьян займає в рейтингу лише 26 позицію з доходом у розмірі $72 млн.
Читайте: Топ-10 найбільш високооплачуваних співачок у світі – рейтинг Forbes
Топ-10 найбільш високооплачуваних знаменитостей 2019 року:
- Тейлор Свіфт – $185 млн
- Кайлі Дженнер – $170 млн
- Каньє Вест – $150 млн
- Ліонель Мессі – $127 млн
- Ед Ширан – $110 млн
- Кріштіану Роналду – $109 млн
- Неймар – $105 млн
- Група The Eagles – $100 млн
- Філ Макгроу – $95 млн
- Сауль Альварес – $94 млн
До слова, раніше Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу.
Джерело: Forbes