Американський бізнес-журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей 2019 року.

У рейтинг увійшли найбагатших знайменитостей увійшли музиканти, актори, зірки реаліті-шоу, спортсмени, телеведучі та інші представники індустрії культури і шоу-бізнесу.

Аналітики підрахували прибутки зірок за останні 12 місяців, визначивши, що найбільш високооплачуваною знаменитістю 2019 року стала кантрі-співачка Тейлор Свіфт.

Її річний дохід становить $185 млн.

На другій позиції розмістилася Кайлі Дженнер, раніше визнана наймолодшою мільярдеркою у світі. За рік знаменитість заробила $170 млн.

Трійку лідерів замикає американський репер Каньє Вест. Його річний дохід становить $150 млн, а дружина репера Кім Кардашьян займає в рейтингу лише 26 позицію з доходом у розмірі $72 млн.

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Топ-10 найбільш високооплачуваних знаменитостей 2019 року:

Тейлор Свіфт – $185 млн Кайлі Дженнер – $170 млн Каньє Вест – $150 млн Ліонель Мессі – $127 млн Ед Ширан – $110 млн Кріштіану Роналду – $109 млн Неймар – $105 млн Група The Eagles – $100 млн Філ Макгроу – $95 млн Сауль Альварес – $94 млн

До слова, раніше Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу.

Джерело: Forbes