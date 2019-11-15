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Courage: Селін Діон презентувала новий альбом

Канадська співачка Селін Діон випустила новий альбом Courage.

селин дион

В альбом Селін Діон – Courage увійшли 20 пісень. На обкладинці платівки співачка стоїть в червоній сукні на тлі багаття.

Courage є 12 альбомом виконавиці.

Читайте: Slenderbodies зняли кліп в українській колонії суворого режиму

В альбомі Діон співає про прийняття себе, хоробрості, силі і радості повернення до життя.

Нагадаємо, 22 жовтня гурт Бумбокс випустив четвертий відеокліп в рамках промокампанії альбому Таємний код: Рубікон.

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