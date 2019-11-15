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Латекс і вогонь – MARUV випустила запальний кліп на пісню Don’t Stop

Українська співачка MARUV опублікувала новий кліп на пісню Don’t Stop.

Латекс і вогонь – MARUV випустила запальний кліп на пісню Don’t Stop

Популярна співачка MARUV презентувала кліп на трек Don’t Stop, який увійде до нового міні-альбому Hellcat Story.

Читайте: Буду їздити куди захочу та як захочу – MARUV про скандал з премією MTV

На відео танцюристи в шкіряних куртках разом з MARUV танцюють на піску на тлі величезного багаття.

Режисером кліпу виступила Яна Чаплигіна.

Напередодні MARUV представила кліп на пісню To Be Mine, яка також увійде до складу Hellcat Story.

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