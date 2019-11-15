14 листопада в прокат вийшов фільм про реальне змагання Ford та Ferrari. Факти ICTV вже подивилися цю драйвову стрічку та діляться враженнями.

На семи тисячах обертів за хвилину машина стає невагомою і лишається лише тіло, яке пронизує простір та час.

Сюжет

Фільм Аутсайдери розповідає реальну історію того, як на початку 1960-х компанія Форд переживала не найкращі часи. Підросло молоде покоління американців, які не знали складнощів повоєнних років і вже не бажали їздити на нудних чорних авто виробництва Форда. Їм яскраві спорткари подавай.

Щоб активізувати продаж, американський автогігант придумав дорогий та ефектний маркетинговий хід – ототожнити марку Ford з перемогою. І не де-небудь, а на найпрестижніших європейських перегонах – 24-годинній гонці на витривалість у французькому Ле-Мані.

Було лише кілька перешкод. В останні роки перегони вигравали винятково італійці під проводом Енцо Феррарі, чиї боліди нагадували довершені космічні кораблі. Тож Форду потрібно було всього-на-всього збудувати з нуля ідеальний автомобіль і знайти пілота, здатного кинути виклик італійським гонщикам.

За це завдання взялися автоконструктор-новатор Керролл Шелбі та британський гонщик Кен Майлз. Робота їх була нелегкою, адже часу обмаль, випробування не завжди були безпечними, а керівництво й бюрократизм величезної компанії Форда не сприяли швидким результатам.

Зате рівень поставленого завдання та амбіції основних учасників цієї авантюри дозволили їм увійти в історію, а глядачам – отримати прекрасне кіно.

Режисерська робота

Зняв фільм Аутсайдери Джеймс Менґолд. Зробити це виявилося непросто, адже він намагався взяти сценарій в роботу ще десять років тому. Але отримав дозвіл від студії 20th Century Fox лише після того, як зняв успішного Логана, а також погодився урізати бюджет нижче планки у $100 млн.

В нього вийшло справжнє кінополотно на дві з половиною години, куди помістилися як індивідуальні історії персонажів, так і розробку боліду GT40.

Левову частку хронометражу займають, власне, перегони. Якщо ви не знаєте реальну історію команди Форда на Ле-Мані 1966 року, раджу не відкривати Вікіпедію задля збереження інтриги. Повірте, цей випадок настільки нестандартний, що іноді важко повірити у його правдивість. Хоча задля художньої виразності події дещо відкоригували.

Менґолду вдалося досить вдало скомпонувати Аутсайдерів. Історична та технічна достовірність підігнані для оптимального сприйняття глядачами, а персональні історії головних персонажів не переступають межу допустимої мелодраматичності та не сповільнюють темп стрічки.

Актори

Керролла Шелбі та Кена Майлза зіграли лауреати премії Оскар Метт Деймон та Крістіан Бейл. Кажуть, що спершу на ці ролі розглядали Тома Круза та Бреда Пітта.

Саме на цих персонажах тримається вся стрічка, бо інакше це був би просто фільм про перегони. Два нестримні любителі швидкості уособлюють на екрані чисті амбіції.

Особливо це стосується персонажа Бейла, британського гонщика Кена Майлза із запальним характером та доволі екстравагантною поведінкою. Він, як ніхто, знав та відчував легендарну модель Ford GT40, адже власноруч допомагав своєму другу Шелбі створити цей болід для автоперегонів.

А ще він чудово вмів вловити момент, коли потрібно ризикнути. Це та риса, що відрізняє просто успішних людей від чемпіонів.

Коли ж він вагався, на допомогу приходив вірний друг Шелбі з культовою фразою Go like hell (Мчи, як чорт).

Бейл не був би собою, якби знову не експериментував з власним тілом. Для минулої ролі Діка Чейні він сильно погладшав, а от його персонаж в Аутсайдерах худий. Тож актору довелося скинути майже 30 кіло за 7 місяців.

Власник конструкторського бюро Шелбі – єдиний американець, що взяв золото в Ле-Мані. Після вимушеної відставки як гонщика він втілив свою пристрасть у створенні кастомних спорткарів. Саме його, прямолінійного і вічно з жуйкою у роті, Генрі Форд ІІ найняв, щоб втерти носа Енцо Феррарі, котрий назвав американські авто огидними.

Розроблений Шелбі автомобіль став символом нової епохи для Ford, адже перемога у перегонах була потрібна компанії для виходу на ринок спорткарів, де панував Chevrolet.

Форда зіграв Трейсі Леттс, якого ви могли бачити в Секретному досьє. Огрядний і поважний Форд у його виконанні уособлює неповоротку корпорацію, що живе з гордістю про колишні здобутки й загрузла у бюрократії.

Є тут і легендарний президент Ford Лі Якокка у виконанні Джона Бернтала (серіал Каратель). Якокка увійшов в історію завдяки менеджерському таланту, раджу почитати про нього книгу, там є чому повчитися.

У фільмі цей персонаж не на першому плані, проте саме його ідеєю було взяти участь у перегонах та запросити Шелбі. На жаль, реальний Лі не дожив до прем’єри всього чотири місяці, померши у віці 94-х років.

Враження

Фільм Аутсайдери вийшов динамічним та драматичним кінополотном про неординарну історію протистояння. Форд кинув виклик Феррарі, Шелбі – бюрократії автоконцерну, Майлз – силі земного тяжіння.

За цими амбітними чоловіками та їхньою спільною дорогою до мети дуже цікаво спостерігати. Картина просякнута любов’ю до автомобілів, і навіть найбільш поміркований глядач після перегляду захоче собі спорткар.

Кожен персонаж цього фільму, окрім хіба автомеханіків, переповнений амбіціями. Амбіції – це пальне, що дає тобі тягу для звершень, штовхає вперед і вгору. Але вони ж можуть запаморочити й осліпити. Приборкаєш їх, станеш командним гравцем й досягнеш успіху. Якщо ж переможуть вони – ризикуєш згоріти до фінішу.

Сюжет: 8/10

Режисерcька робота: 8/10

Актори: 8/10

Враження: 8/10

Загальна оцінка: 8/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Ukrainian Film Distribution, IMDB

Відео: Ukrainian Film Distribution