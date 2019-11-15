Українська реперша Alyona Alyona презентувала кліп на пісню Мамин суп.

Українська популярна хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona випустила нове відео під назвою Мамин суп.

11-хвилинний ролик перенасичений позамежними дивацтвами, до яких можна віднести розмови двох ліричних героїв, які вимовляють тест задом наперед. Також у відео багато кіноприйомів, які характерні для американського режисера Девіда Лінча, особливо в серіалі Твін Пікс (Найкращий хоррор-серіал усіх часів).

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– Режисер Ян Болотов – людина майбутнього. Його бачення дуже імпонує мені. На перший погляд простий трек, але він дуже круто його інтерпретував. Насправді, в кліпі показані наші традиції, піднімається питання того, що визначає нас як українців, – прокоментувала відеороботу Alyona Alyona.

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