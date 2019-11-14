PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода

Знову без білизни: Ратаковскі оголила груди в рекламі свого бренду

Американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала фігуру в новій колекції свого бренду Inamorata.

Знову без білизни: Ратаковскі оголила груди в рекламі свого бренду

Топ-модель Емілі Ратаковскі анонсувала випуск нової колекції костюмів свого модного бренду Inamorata.

28-річна знаменитість опублікувала серію знімків, на яких позує в різних костюмах, що складаються з міні-спідниці і суворого жакета.

Читайте: З фотографом спите? Напівоголена Лобода показала, як прокидається

На рекламних фото Ратаковскі з’явилася без нижньої білизни, оголивши груди та ноги.

– Костюми Inamorata! Уявіть моє обличчя, коли я дізналася, що практично всі розміри були розпродані всього за кілька годин!, – написала модель.

Знову без білизни: Ратаковскі оголила груди в рекламі свого бренду / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що співачка Ані Лорак опублікувала відверте фото та анонсувала вихід нового сингла.

Фото: emrata

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манікюр на осінь 2019
Манікюр на осінь 2019: модні тренди сезону
дизайн ногтей 2019 осень
Дизайн нігтів 2019: модні тренди осені
Патрік-Луї Віттон
Помер Патрік-Луї Віттон – спадкоємець бренду Louis Vuitton
Салах и Амбросио
Салах знявся у крутій фотосесії з супермоделлю Алессандрою Амбросіо
Історія бренду Zara. Як Амансіо Ортега увійшов у список найбагатших людей світу
Історія бренду Zara. Як Амансіо Ортега увійшов у список найбагатших людей світу
Рlus-size модель вперше стала янголом Victoria’s Secret
Рlus-size модель вперше стала янголом Victoria’s Secret
Клітинка, спідниця гофре і леопардовий принт: що вдягнути восени, щоб бути у тренді
Клітинка, спідниця гофре і леопардовий принт: що вдягнути восени, щоб бути у тренді
мода
Белла і Джіджі Хадід: асиметрична колекція Lanvin весна-літо 2020
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка