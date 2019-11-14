Американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала фігуру в новій колекції свого бренду Inamorata.
Топ-модель Емілі Ратаковскі анонсувала випуск нової колекції костюмів свого модного бренду Inamorata.
28-річна знаменитість опублікувала серію знімків, на яких позує в різних костюмах, що складаються з міні-спідниці і суворого жакета.
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На рекламних фото Ратаковскі з’явилася без нижньої білизни, оголивши груди та ноги.
– Костюми Inamorata! Уявіть моє обличчя, коли я дізналася, що практично всі розміри були розпродані всього за кілька годин!, – написала модель.
Знову без білизни: Ратаковскі оголила груди в рекламі свого бренду / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що співачка Ані Лорак опублікувала відверте фото та анонсувала вихід нового сингла.
Фото: emrata
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