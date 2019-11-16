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Джокер зібрав майже $1 млрд у світовому прокаті

Фільм Джокер майже за два місяці у світовому прокаті заробив $998 мільйонів.

Джокер зібрав майже $1 млрд у світовому прокаті

Фільм Тодда Філліпса заробив $998 мільйонів у світовому прокаті, що у 16 разів більше виробничого бюджету в $62,5 млн.

Планується, що незабаром стрічка збере $1 млрд і ввійде в клуб мільярдерів.

Читайте: Рецензія на фільм Джокер: плачу я, щоб не сміятись

Крім того, картина буде першим фільмом з обмеженням за віком до 16 років в історії світового кінематографа, якій вдалося пробитися в цей клуб.

Тепер в списку фільмів, які зібрали понад мільярд доларів у світовому прокаті, значаться 44 картини.

Раніше Факти ICTV писали, що 14 листопада на широкі екрани вийшло продовження знаменитої франшизи Ангели Чарлі. Режисером нової картини стала Елізабет Бенкс, вона ж зіграла одну з ролей у фільмі. Новими ангелами стали акторки нового покоління: Крістен Стюарт, Наомі Скотт і Елла Балинська

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