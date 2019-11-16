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Everybody’s Everything: вийшов другий посмертний альбом Lil Peep

У мережі з’явився другий посмертний альбом Lil Peep під назвою Everybody’s Everything.

Everybody’s Everything: вийшов другий посмертний альбом Lil Peep

З’явився другий посмертний альбом Lil Peep – Everybody’s Everything, який складається з 19 треків. Також у платівці є дуетні роботи з Rich The Kid, iLoveMakonnen, Diplo и Fall Out Boy.

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Важливий плюс альбому: звучання треків з альбому вийшло таким, як це задумував Lil Peep. На 2020 рік заплановано вихід ще одної посмертної платівки.

Також на цьому тижні у Lil Peep вийшов кліп Belgium, знятий під час його поїздки в Гент у рамках європейського туру.

Нагадаємо, Lil Peep помер у віці 21 рокуу листопаді 2017 року від передозування транквілізаторами. У 2018 році відбувся вихід першої посмертної платівки репера Come Over When You’re Sober (Part 2).

Фото: Getty Images

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