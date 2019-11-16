Українська співачка MARUV скасувала виступ у Росії через погане самопочуття.

Популярна співачка MARUV прямувала в Уфу (Росія) на святкування дня народження радіо Energy.

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Однак в аеропорту артистці стало погано і вона була змушена скасувати виступ.

– Дорогі друзі, Уфа, всі, хто сьогодні збирався прийти на фестиваль Energy, на мій виступ. На жаль, мене там не буде. Мені стало дуже погано на пересадці, ось я перебуваю зараз в аеропорту. Я, на жаль, навіть от не вилетіла до вас. Мені дуже шкода, я сподіваюся, ми з вами побачимося ще обов’язково, а ви обов’язково стежте за своїм здоров’ям, пам’ятайте, що потрібно нормальну кількість годин спати та нормально харчуватися, інакше будете, як я – дуже сильно потім хворіти, – звернулася до фанів в Instagram MARUV.

Раніше Факти ICTV писали, що MARUV презентувала кліп на трек Don’t Stop, який увійде до нового міні-альбому Hellcat Story.

Фото: maruvofficial