PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Булітко станцювала вальс з Чапкісом і вийшла у фінал

Хореограф Григорій Чапкіс вийшов на паркет разом з парою української актриси Вікторії Булітко і танцюриста Дмитра Дікусара.

Булітко станцювала вальс з Чапкісом і вийшла у фінал

Зірка гумористичного Дизель Шоу Вікторія Булітко у парі з Дмитром Дікусаром вийшли у фінал танцювального шоу.

До виступу пари у 13 випуску доєднався український хореограф Григорій Чапкіс. Утрьох вони станцювали вальс.

– Сьогоднішній танець буде присвячено моїй коханій жінці, яка в залі. Їй 38, мені 90, – сказав Чапкіс.

Оцінки за номер виставляли балерина Катерина Кухар, хоеографи Франсиско Гомес і Влад Яма.

Танець Вікторії Булітко і Дмитра Дікусара оцінили у 28 балів. Пара у фіналі.

Читайте: Булітко разом з Дікусаром – як відреагували актори Дизель шоу

Нагадаємо, Вікторія Булітко є учасницею гумористичного шоу на каналі ICTV, а нещодавно коміки Дизель Шоу показали, що може трапитися, якщо в Україні легалізують медичну марихуану.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка