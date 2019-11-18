Хореограф Григорій Чапкіс вийшов на паркет разом з парою української актриси Вікторії Булітко і танцюриста Дмитра Дікусара.

Зірка гумористичного Дизель Шоу Вікторія Булітко у парі з Дмитром Дікусаром вийшли у фінал танцювального шоу.

До виступу пари у 13 випуску доєднався український хореограф Григорій Чапкіс. Утрьох вони станцювали вальс.

– Сьогоднішній танець буде присвячено моїй коханій жінці, яка в залі. Їй 38, мені 90, – сказав Чапкіс.

Оцінки за номер виставляли балерина Катерина Кухар, хоеографи Франсиско Гомес і Влад Яма.

Танець Вікторії Булітко і Дмитра Дікусара оцінили у 28 балів. Пара у фіналі.

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Нагадаємо, Вікторія Булітко є учасницею гумористичного шоу на каналі ICTV, а нещодавно коміки Дизель Шоу показали, що може трапитися, якщо в Україні легалізують медичну марихуану.