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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Прибирав вольєри та працював на будівництві: як Корогодський виживав у Луцьку

Відомий український бізнесмен Гарік Корогодський взяв участь в реаліті-шоу Багач-Бідняк на ICTV, в межах якого два дні намагався виживати в чужому місті.

гарік корогодський

Згідно з правилами проекту, Гарік Корогодський протягом двох днів жив у Луцьку.

Бізнесмен залишився без грошей, ґаджетів, охорони, помічників та автомобіля. Але він отримав дешевий одяг, простий мобільний телефон, пляшку води та білети на проїзд у громадському транспорті.

Перше місце роботи Гарік Корогодський знайшов щойно зійшов з потяга. За 250 грн він прибирав скошену траву та обприскував фруктові дерева в місцевого жителя.

Потім бізнесмен працював на будівельному майданчику різноробочим. Він вивозив цеглу та подавав цементний розчин іншим робітникам. За 2,5 години такої праці Гарік Корогодський отримав 150 грн.

Ночував бізнесмен у недобудованому приміщенні, де перед тим мусив прибрати.

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На другий день експерименту Гарік Корогодський влаштувався на роботу в місцевий зоопарк. Там за 150 грн він чистив ведмежий вольєр, годував левів і тигрів.

Після цього він пішов роздавати листівки в костюмі шматка піци. За дві години такої роботи він отримав 160 грн.

На третій день Гарік Корогодський повернувся до звичного життя, після чого віддячив всім, хто йому допомагав.

Зокрема, він пожертвував Луцькому зоопарку 50 тис. грн, а своєму першому роботодавцю подарував два квитки на матч Ліверпуля.

Раніше Факти ICTV писали, чому зірки мріють бути звичайними людьми.

Фото: Гарік Корогодський

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