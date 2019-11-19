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Вибухові пакети і вбивство: Дантес і Тополя розповіли про погрози від фанатів

Прихильники українських знаменитостей надсилають їм не тільки приємні слова та квіти, а й погрози. Про іншу сторону популярності читайте – далі в матеріалі.

Вибухові пакети і вбивство: Дантес і Тополя розповіли про погрози від фанатів

Зірки розповіли про те, як деякі фанати вдаються до залякування та погроз.

Ведуча Сніжана Єгорова зізналася, що їй багато разів погрожували вбивством, а співак Володимир Дантес сказав, що йому обіцяли фізичну розправу.

Лідера гурту Антитіла Тараса Тополю лякали вибуховим пакетом.

– Погрози трапляється щодня. Я отримую багато позитиву і багато негативу, це частина публічного життя і я до неї звик, як усі інші відомі люди, – розповів лідер гурту Pianoboy Дмитро Шуров.

Бути публічною людиною і не мати недоброзичливців – речі несумісні. Завжди знайдеться той, хто зазіхне на твою популярність, безпеку, а може і життя.

Читайте: Як потрапити у кліп до зірки

Більше про погрози знаменитостям дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, популярний український гурт Антитіла презентував альбом під назвою Hello й однойменний кліп.

Джерело: Ранок у великому місті

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