Прихильники українських знаменитостей надсилають їм не тільки приємні слова та квіти, а й погрози. Про іншу сторону популярності читайте – далі в матеріалі.
Зірки розповіли про те, як деякі фанати вдаються до залякування та погроз.
Ведуча Сніжана Єгорова зізналася, що їй багато разів погрожували вбивством, а співак Володимир Дантес сказав, що йому обіцяли фізичну розправу.
Лідера гурту Антитіла Тараса Тополю лякали вибуховим пакетом.
– Погрози трапляється щодня. Я отримую багато позитиву і багато негативу, це частина публічного життя і я до неї звик, як усі інші відомі люди, – розповів лідер гурту Pianoboy Дмитро Шуров.
Бути публічною людиною і не мати недоброзичливців – речі несумісні. Завжди знайдеться той, хто зазіхне на твою популярність, безпеку, а може і життя.
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Більше про погрози знаменитостям дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, популярний український гурт Антитіла презентував альбом під назвою Hello й однойменний кліп.