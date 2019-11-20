Відомий голлівудський актор Кіану Рівз таємно зробив пропозицію своїй коханій Олександрі Грант.
Американські ЗМІ повідомляють, що актор нібито зробив пропозицію у себе вдома, прикрасивши будинок свічками.
А для урочистого моменту він обрав треки улюбленого виконавця пари Френка Сінатри.
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До слова, про романтичні стосунки 55-річного Кіану Рівза і 46-річної художниці Олександри Грант розповів близький друг актора.
Після смерті дружини у 2001 році Рівз не мав офіційних стосунків. Говорять, саме Олександра Грант підтримала його у важкий період життя.
Пара товаришує з 2009 року і має спільний бізнес.
Джерело: gossipcop.com
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