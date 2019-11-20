У мережі з’явився другий трейлер екранізації мюзиклу Кішки.

Кінокомпанія Universal Pictures випустила другий трейлер повнометражної адаптації однойменного бродвейського мюзиклу Кішки.

У глядачів кадри нової картини викликали подив і велику кількість запитань. Причина в тому, що актори зображують на екрані прямоходящих кішок без статевих ознак, які танцюють і співають.

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Жанр кінострічки – епічний мюзикл. На думку авторів, фільм переосмислює мюзикл для нового покоління, з вражаючим оформленням, зокрема це різні арт-технології та танцювальні стилі – від балету до хіп-хопу.

Режисер фільму – лауреат премії Оскар Том Хупер (Король говорить!)

У картині зіграють Джеймс Корден, Джуді Денч, Джейсон Деруло, Ідріс Ельба, Дженніфер Хадсон, Тейлор Свіфт.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився трейлер анімаційного серіалу Харлі Квін, який вийде на платформі DC Universe.