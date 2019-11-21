Популярний український співак Олег Винник презентував нову пісню під назвою Безумная любовь.
Співак Олег Винник презентував нове Lyric-відео на пісню Безумная любовь.
Пісня Безумная любовь стане головним синглом у турі 2020 року, який почнеться концертним марафоном містами України з нагоди Дня закоханих, а завершиться наступної осені в Європі.
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Також співак розповів, що під час сольного концерту у Палаці спорту глядачі побачать особливий номер під цю композицію.
У композиції можна почути відголоски естетики 80-х: впевнений танцювальний ритм і романтичний надрив.
Раніше Факти ICTV писали, що співачка MARUV опублікувала новий кліп на пісню Don’t Stop.
Фото: olegg.vynnyk
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