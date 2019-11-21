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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Де та коли дивитися M1 Music Awards 2019

Коли буде проходити премія M1 Music Awards 2019, а також де можна буде подивитися трансляцію церемонії – у матеріалі Фактів ICTV.

M1 Music Awards

Українська музична премія M1 Music Awards 2019 святкує свій перший ювілей – п’ять років.

У масштабному гала-концерті свої ексклюзивні концертні номери представлять Тіна Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменських, Сергій Бабкін, Alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, Mozgi, NIKITA LOMAKIN, Антитіла та Dan Balan.

Читайте: М1 Music Awards 2019 – список номінантів премії (ГОЛОСУВАННЯ)

Музичним продюсером премії вдруге стала Тіна Кароль.

М1 Music Awards. П’ять проходитиме 30 листопада в київському Палаці спорту.

Транслювати церемонію вручення премії M1 Music Awards 2019 буде телеканал M1, початок о 18.00.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт Время и Стекло представив кліп на композицію Лох з нового альбому VISLOVO.

Фото: Інформатор

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