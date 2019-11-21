Джамала презентувала саундтрек до фільму Ціна правди. Факти ICTV публікують текст пісні Ціна правди.

Ціна правди – саундтрек однойменного фільму про геноцид українського народу в 1932-1933 рр.

Прем’єра кліпу Джамали на пісню Ціна правди відбулася 21 листопада.

Джамала – Ціна правди (текст пісні)

На губах сплять слова

Крає їх темрява

Світ осліп і оглух

Ти один. Серед мовчання

Тобі навіщо сни чужі?

Там біль і мука назавжди

Чом не лишився на межі?

Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся

Без надій – так влаштоване життя.

Не здавайся –

То є шанс не піти у небуття.

Сподівайся

правда йде

її не перемогти

Не здавайся

Можеш стати героєм саме ти

Ти – герой

У всього є ціна.

І заплатять сповна

За усіх, хто пішов.

Ти один знаєш правду цю

Твій голос – голоси німих.

Коханих, ніжних, незламних.

Без тебе не почують їх.

Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся

Без надій – так влаштоване життя.

Не здавайся –

То є шанс не піти у небуття

Сподівайся

правда йде

її не перемогти

Не здавайся

Можеш стати героєм саме ти

Світ осліп

Сплять слова

Ти – один

Тобі навіщо сни чужі?

Там біль і мука назавжди

Чом не лишився на межі?

Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся

Без надій – так влаштоване життя.

Не здавайся –

То є шанс не піти у небуття

Сподівайся

правда йде

її не перемогти

Не здавайся

Можеш стати героєм саме ти

Ціна правди – відео

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Ціна правди – фільм польського режисера Агнешки Голланд. Історія заснована на реальних подіях і розповідає про молодого репортера Гарета Джонса, який першим у західній пресі під власним ім’ям розповів про Голодомор.

Вперше стрічку показали на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. В Україні прем’єра фільму Ціна правди запланована на 28 листопада 2019 року.