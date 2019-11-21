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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Джамала – Ціна правди: текст пісні та кліп

Джамала презентувала саундтрек до фільму Ціна правди. Факти ICTV публікують текст пісні Ціна правди.

Джамала – Ціна правди: текст пісні та кліп

Ціна правди – саундтрек однойменного фільму про геноцид українського народу в 1932-1933 рр.

Прем’єра кліпу Джамали на пісню Ціна правди відбулася 21 листопада.

Джамала – Ціна правди (текст пісні)

На губах сплять слова
Крає їх темрява
Світ осліп і оглух
Ти один. Серед мовчання

Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття.

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Ти – герой

У всього є ціна.
І заплатять сповна
За усіх, хто пішов.
Ти один знаєш правду цю

Твій голос – голоси німих.
Коханих, ніжних, незламних.
Без тебе не почують їх.
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Світ осліп
Сплять слова
Ти – один

Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Ціна правди – відео

Читайте: Скільки українців вважають Голодомор геноцидом (ОПИТУВАННЯ)

Ціна правди – фільм польського режисера Агнешки Голланд. Історія заснована на реальних подіях і розповідає про молодого репортера Гарета Джонса, який першим у західній пресі під власним ім’ям розповів про Голодомор.

Вперше стрічку показали на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. В Україні прем’єра фільму Ціна правди запланована на 28 листопада 2019 року.

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