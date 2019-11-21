Джамала презентувала саундтрек до фільму Ціна правди. Факти ICTV публікують текст пісні Ціна правди.
Ціна правди – саундтрек однойменного фільму про геноцид українського народу в 1932-1933 рр.
Прем’єра кліпу Джамали на пісню Ціна правди відбулася 21 листопада.
Джамала – Ціна правди (текст пісні)
На губах сплять слова
Крає їх темрява
Світ осліп і оглух
Ти один. Серед мовчання
Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній
Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття.
Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти
Ти – герой
У всього є ціна.
І заплатять сповна
За усіх, хто пішов.
Ти один знаєш правду цю
Твій голос – голоси німих.
Коханих, ніжних, незламних.
Без тебе не почують їх.
Прошу, зроби цей крок останній
Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття
Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти
Світ осліп
Сплять слова
Ти – один
Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній
Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття
Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти
Ціна правди – відео
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Ціна правди – фільм польського режисера Агнешки Голланд. Історія заснована на реальних подіях і розповідає про молодого репортера Гарета Джонса, який першим у західній пресі під власним ім’ям розповів про Голодомор.
Вперше стрічку показали на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. В Україні прем’єра фільму Ціна правди запланована на 28 листопада 2019 року.