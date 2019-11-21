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Мультфільм Крижане серце 2 вийшов в український прокат

В український кінотеатрах стартував прокат мультфільму Крижане серце 2.

Мультфільм Крижане серце 2 вийшов в український прокат

В кінотеатрах України стартував показ мультфільму Крижане серце 2. Перша частина вийшла у 2013 році.

Історія другої частини буде присвячена зачарованому лісу: тепер у нього не можна ані ввійти, ані вийти! Відтак, Ельза та Анна вирушать у небезпечну подорож, аби врятувати своє королівство Еренделл.

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Саме в лісі головна героїня дізнається, звідки у неї взагалі взялися магічні здібності.

Відзначимо, за головну героїню, Анну, в українському дубляжі співає Марія Яремчук.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився трейлер анімаційного серіалу Харлі Квін, який вийде на платформі DC Universe.

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