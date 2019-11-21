В український кінотеатрах стартував прокат мультфільму Крижане серце 2.
В кінотеатрах України стартував показ мультфільму Крижане серце 2. Перша частина вийшла у 2013 році.
Історія другої частини буде присвячена зачарованому лісу: тепер у нього не можна ані ввійти, ані вийти! Відтак, Ельза та Анна вирушать у небезпечну подорож, аби врятувати своє королівство Еренделл.
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Саме в лісі головна героїня дізнається, звідки у неї взагалі взялися магічні здібності.
Відзначимо, за головну героїню, Анну, в українському дубляжі співає Марія Яремчук.
Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився трейлер анімаційного серіалу Харлі Квін, який вийде на платформі DC Universe.
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