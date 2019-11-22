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Don’t U Waste My Time : MARUV – представила новий кліп

Українська співачка MARUV представила кліп на пісню Don’t U Waste My Time .

MARUV

Maruv представила нову пісню Don’t U Waste My Time і кліп на неї. Це вже третя частина проекту Hellcat Story – музичного серіалу, який пізніше переросте в однойменний EP.

Четвертий, завершальний епізод ми зможемо побачити і почути через тиждень, 29 листопада.

Читайте: To Be Mine: MARUV випустила кліп на пісню з нового альбому

До слова, 29 жовтня MARUV і казахський співак Jah Khalib випустили спільний трек під назвою По льду.

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