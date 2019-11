Восьмий альбом Coldplay Everyday Life вийшов 22 листопада.

Everyday Life – це перший подвійний альбом Coldplay.

Британська група Coldplay випустила анімаційний кліп на композицію Daddy з нового подвійного альбому Everyday Life, а також заявила про припинення концертів через побоювання музикантів, які вважають, що їхні гастролі погано впливають на навколишнє середовище.

У кліпі Daddy показана історія дівчинки, яка вирушила через океан на весловому човні у пошуках свого батька.

У восьмому альбомі Coldplay цілком органічно поєднується багато стилів і жанрів. Є тут і досить рідкісний для групи соціальний коментар – пісня Trouble in Town, де за парою делікатних куплетів про расизм йде запис справжнього діалогу поліцейського і жертви його агресії.

Але найкраще у Coldplay як і раніше виходить гладити душу пронизливими баладами на кшталт треку Daddy.

Гурт виконав усі пісні з нового альбому в рамках концерту. Сам концерт пройшов в Аммані, Йорданія, а його трансляцію можна подивитися на YouTube.

