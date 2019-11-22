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Everyday Life: гурт Coldplay випустив новий альбом

Восьмий альбом Coldplay Everyday Life вийшов 22 листопада.

Everyday Life: гурт Coldplay випустив новий альбом

Everyday Life – це перший подвійний альбом Coldplay.

Британська група Coldplay випустила анімаційний кліп на композицію Daddy з нового подвійного альбому Everyday Life, а також заявила про припинення концертів через побоювання музикантів, які вважають, що їхні гастролі погано впливають на навколишнє середовище.

У кліпі Daddy показана історія дівчинки, яка вирушила через океан на весловому човні у пошуках свого батька.

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У восьмому альбомі Coldplay цілком органічно поєднується багато стилів і жанрів. Є тут і досить рідкісний для групи соціальний коментар – пісня Trouble in Town, де за парою делікатних куплетів про расизм йде запис справжнього діалогу поліцейського і жертви його агресії.

Але найкраще у Coldplay як і раніше виходить гладити душу пронизливими баладами на кшталт треку Daddy.

Гурт виконав усі пісні з нового альбому в рамках концерту. Сам концерт пройшов в Аммані, Йорданія, а його трансляцію можна подивитися на YouTube.

Нагадаємо, американська ню-метал-група Slipknot випустила новий альбом We Are Not Your Kind.

Фото: Dreamstime

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