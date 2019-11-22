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F & M: Lindemann випустили новий альбом

Німецький дует Lindemann випустив другий альбом під назвою F & M.

Lindemann

Вокаліст Тілль Ліндеманн та вокаліст проектів Hypocrisy і Pain Петер Тегтгрен презентували альбом F & M німецькою мовою.

Повна назва альбому дуету Lindemann розшифровується як Frau und Mann, тобто Жінка і Чоловік.

Читайте: Я не в рабстві, я в коханні: Лобода проговорилася про стосунки з Ліндеманном

До нього увійшли 13 композицій, зокрема, три раніше представлені пісні: Knebel, Ich weiß es nicht і Steh auf. На пісню Knebel дует вже випустив кліп.

Нагадаємо, Німецький гурт Lindemann виступить у Києві 6 березня 2020 року

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