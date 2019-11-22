Німецький дует Lindemann випустив другий альбом під назвою F & M.
Вокаліст Тілль Ліндеманн та вокаліст проектів Hypocrisy і Pain Петер Тегтгрен презентували альбом F & M німецькою мовою.
Повна назва альбому дуету Lindemann розшифровується як Frau und Mann, тобто Жінка і Чоловік.
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До нього увійшли 13 композицій, зокрема, три раніше представлені пісні: Knebel, Ich weiß es nicht і Steh auf. На пісню Knebel дует вже випустив кліп.
Нагадаємо, Німецький гурт Lindemann виступить у Києві 6 березня 2020 року
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