Наталя Могилевська презентувала кліп на пісню Покохала. Відео та текст пісні публікують Факти ICTV.

Українська співачка Наталя Могилевська презентувала кліп до романтичного треку Покохала. Прем’єра відео відбулася 22 листопада.

На відео Покохала співачка постала сором’язливою українкою, яка знайшла своє кохання.

Кліп зняв режисер Ігор Швидченко. На фоні мальовничих Карпат можна побачити чимало гарних чоловіків з рельєфними тілами.

За сюжетом, з усіх красенів співачка обрала тільки одного.

Читайте: Everyday Life: гурт Coldplay випустив новий альбом

Наталя Могилевська – Покохала (текст пісні)

Не питай,

Чому так мало вдома я

Допомагала,

Де була і з ким гуляла…

Мамо, я!

Я промовчала…

Не тримай мене, благаю,

Я лечу від свого краю…

Не кажи мені нічого,

Я лечу до нього!..

Мамо, я!

Я своє серце шукала!

Плакала,

Що я любові не знала…

А йа-йай,

Як я його цілувала!

Мамо, я!

Я покохала! (2)

А весна мене чекала,

Я тобі лише сказала,

Що життя його шукала…

Мамо, я!

Я покохала!

Відпусти!

Не плач за мною,

Це моя дівоча доля!

Відпусти мене, благаю,

Мамо, я кохаю!

Мамо, я!

Я своє серце шукала!

Плакала,

Що я любові не знала…

А йа-йай,

Як я його цілувала!

Мамо, я!

Я покохала!

Напередодні прем’єри Покохала Наталя Могилевська не раз зізнавалася в тому, що закохана і розпочала новий роман. Однак показувати шанувальникам коханого співачка не поспішає.

Чого не скажеш про Олега Винника, який напередодні сольного концерту в Києві показав свою Безумную любовь.