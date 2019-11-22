Daddy – лірична композиція про пошуки батька, яка увійшла у восьмий альбом гурту Coldplay. Переклад пісні Daddy читайте на сайті Факти ICTV.
Британський гурт Coldplay випустив анімаційний кліп на композицію Daddy в рамках нового подвійного альбому Everyday Life. Кліп на пісню Daddy зняли аніматори, що придумали Воллеса, Громіта і баранчика Шона бристольської студії Aardman.
У кліпі показана історія дівчинки, яка вирушила через океан на весловому човні в пошуках свого батька.
– Тату, ти десь поруч? Тату, ти не вийдеш пограти? Тату, тобі все одно? Я знаю, тобі теж боляче, але мені не вистачає тебе, – звучать слова пісні.
За добу кліп зібрав майже 2 млн переглядів на YouTube.
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Daddy переклад пісні
Тату, ти там?
Тату, ти не прийдеш грати?
Тату, тобі все одно?
Невже ти нічого не хочеш сказати?
Я знаю,
Тобі теж боляче,
Але ти мені потрібен, так
Таточку, якщо ти там
Таточку, все, що я хочу сказати,
Ти так далеко,
О, ти так далеко.
Все добре,
Все добре,
Я в порядку.
Тату, ти там?
Тату, чому ти втік геть?
Тату, з тобою все добре?
Дивись, тату, у нас однакова зачіска,
І тату, це мій день народження,
І все, що я хочу сказати
Ти що, так далеко?
О, ти так далеко!
Все добре,
Все добре,
Все добре.
Ти так далеко.
Ти не прийдеш і не залишишся?
Будь ласка, залишся
О, будь ласка, залишся
Ти не прийдеш і не залишишся?
На один день,
Тільки на один день.
Нагадаємо, восьмий альбом Coldplay Everyday Life вийшов 22 листопада.