Daddy – лірична композиція про пошуки батька, яка увійшла у восьмий альбом гурту Coldplay. Переклад пісні Daddy читайте на сайті Факти ICTV.

Британський гурт Coldplay випустив анімаційний кліп на композицію Daddy в рамках нового подвійного альбому Everyday Life. Кліп на пісню Daddy зняли аніматори, що придумали Воллеса, Громіта і баранчика Шона бристольської студії Aardman.

У кліпі показана історія дівчинки, яка вирушила через океан на весловому човні в пошуках свого батька.

– Тату, ти десь поруч? Тату, ти не вийдеш пограти? Тату, тобі все одно? Я знаю, тобі теж боляче, але мені не вистачає тебе, – звучать слова пісні.

За добу кліп зібрав майже 2 млн переглядів на YouTube.

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Daddy переклад пісні

Тату, ти там?

Тату, ти не прийдеш грати?

Тату, тобі все одно?

Невже ти нічого не хочеш сказати?

Я знаю,

Тобі теж боляче,

Але ти мені потрібен, так

Таточку, якщо ти там

Таточку, все, що я хочу сказати,

Ти так далеко,

О, ти так далеко.

Все добре,

Все добре,

Я в порядку.

Тату, ти там?

Тату, чому ти втік геть?

Тату, з тобою все добре?

Дивись, тату, у нас однакова зачіска,

І тату, це мій день народження,

І все, що я хочу сказати

Ти що, так далеко?

О, ти так далеко!

Все добре,

Все добре,

Все добре.

Ти так далеко.

Ти не прийдеш і не залишишся?

Будь ласка, залишся

О, будь ласка, залишся

Ти не прийдеш і не залишишся?

На один день,

Тільки на один день.

Нагадаємо, восьмий альбом Coldplay Everyday Life вийшов 22 листопада.