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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Тату, ти десь поруч? Переклад пісні Daddy гурту Coldplay

Daddy – лірична композиція про пошуки батька, яка увійшла у восьмий альбом гурту Coldplay. Переклад пісні Daddy читайте на сайті Факти ICTV.

Coldplay - Daddy

Британський гурт Coldplay випустив анімаційний кліп на композицію Daddy в рамках нового подвійного альбому Everyday Life. Кліп на пісню Daddy зняли аніматори, що придумали Воллеса, Громіта і баранчика Шона бристольської студії Aardman.

У кліпі показана історія дівчинки, яка вирушила через океан на весловому човні в пошуках свого батька.

– Тату, ти десь поруч? Тату, ти не вийдеш пограти? Тату, тобі все одно? Я знаю, тобі теж боляче, але мені не вистачає тебе, – звучать слова пісні.

За добу кліп зібрав майже 2 млн переглядів на YouTube.

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Daddy переклад пісні

Тату, ти там?
Тату, ти не прийдеш грати?
Тату, тобі все одно?
Невже ти нічого не хочеш сказати?

Я знаю,
Тобі теж боляче,
Але ти мені потрібен, так

Таточку, якщо ти там
Таточку, все, що я хочу сказати,
Ти так далеко,
О, ти так далеко.
Все добре,
Все добре,
Я в порядку.

Тату, ти там?
Тату, чому ти втік геть?
Тату, з тобою все добре?
Дивись, тату, у нас однакова зачіска,
І тату, це мій день народження,
І все, що я хочу сказати

Ти що, так далеко?
О, ти так далеко!
Все добре,
Все добре,
Все добре.

Ти так далеко.

Ти не прийдеш і не залишишся?
Будь ласка, залишся
О, будь ласка, залишся
Ти не прийдеш і не залишишся?
На один день,
Тільки на один день.

Нагадаємо, восьмий альбом Coldplay Everyday Life вийшов 22 листопада.

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