Едгар Камінський розповів подробиці розлучення з колишньою дружиною Славою з НеАнгелів.

Відомий в Україні пластичний хірург Едгар Камінський розповів правду про розлучення з колишньою дружиною Славою Камінською, яка є солісткою гурту НеАнгели.

Читайте: Телеведучий Володимир Остапчук розлучається з дружиною

За словами лікаря, колишня дружина хотіла весь час себе поліпшити і не могла зупинитися на цьому.

– Вона хотіла постійно себе поліпшити трохи збільшити форму грудей, або якось змінити ніс, губи. Я був проти цього. І це було табу, я постійно говорив Ні. Ми лаялися і могли кілька тижнів не спілкуватися на цю тему. Я до Слави не повернуся, і це факт, – розповів Камінський.

Нагадаємо, солістка гурту НеАнгели Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися у липні 2019 року.

Закрите судове засідання у справі щодо розірвання шлюбу відбулося 1 липня.

Пара прожила у шлюбі п’ять років та виховує двох дітей: сина Леонарда та дочку Лауру.

Фото: edgar_kaminskyi