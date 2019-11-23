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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Премія Оскар 2020 року – дата церемонії нагородження

Коли буде проходити церемонія вручення нагород премії Оскар 2020 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оскар 2020

Церемонія вручення нагород премії Оскар у 2020 році буде проходити 9 лютого (10 лютого о 1.30 за київським часом) у театрі Долбі в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія).

Церемонію транслюватиметься в США телерадіокомпанія ABC.

Читайте: Кіностудії назвали претендентів-чоловіків на Оскар 2020

Номінанти в 24 номінаціях будуть представлені 13 січня 2020 року.

Українська кінострічка Додому (Evge) режисера Нарімана Алієва побореться за місце в номінації Міжнародний повнометражний фільм (Найращий фільм іноземною мовою).

Раніше Факти ICTV писали, що кінорежисери Девід Лінч та Ліна Вертмюллер стали лауреатами почесної премії Оскар за видатний внесок у кінематограф.

Фото: Dreamstime

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