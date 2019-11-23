55-річна російська співачка Наталія Ветлицька в інтерв’ю розповіла про життя, кохання і пережиті труднощі.

Наталя Ветлицька в інтерв’ю в одному з телевізійних російських шоу зізналася, що багато років боролася з сильною депресією. Вона заявила, що від суїциду її рятували лише думки про доньку.

Також вона розповіла про те, чому пішла зі сцени:

– Насправді, спустошеність у мене почалася в якийсь момент… Це був 97-й рік. Я відчула неначе тумблер вимкнули… І я була прям як бабуся 90-річна, якій важко дихати, важко йти. Буквально кожен крок мені давався важко.

Поїхала ж вона в Іспанію через здоров’я дочки.

– Мені довелося зробити вибір між кар’єрою і здоров’ям дитини. На грунті занепокоєння про дочку я собі заробила невроз. Але зараз я навчилася тримати себе у руках, – каже співачка.

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Також вона заявила, що в її житті зараз немає коханого чоловіка. Вона вважає, що через її специфічну роботу складно вибудувати нормальні стосунки.

Нагадаємо, що Наталя Ветлицька виконавиця хітів Подивися в очі, Очі кольору віскі і Магадан.