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Чим запам’ятався Давид Бабаєв – біографія українського актора

24 листопада стало відомо про смерть Давида Бабаєва. Факти ICTV зібрали найважливіше з біографії відомого українського актора.

Давид Бабаев - биография

Давид Бабаєв народився 14 липня 1943 року в Махачкалі.

У 1969 році закінчив Київську муніципальну академію естрадного і циркового мистецтв, а пізніше викладав там на кафедрі розмовного жанру.

З 23 грудня 1972 року і до останніх днів життя працював у театрі імені Лесі Українки і був провідним актором трупи.

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У 2013 році актор став членом-кореспондентом Національної академії мистецтв України.

Давид Бабаєв зіграв у понад 50 виставах. Найпопулярнішими стали Школа скандалу, Останнє кохання, Пані міністерша, Наполеон і корсиканка і Уявний хворий.

Нагадаємо, Давид Бабаєв помер в ніч з 23 на 24 листопада. Відомому українському акторові театру і кіно було 76 років. Причина смерті поки не повідомляється.

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