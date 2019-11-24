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Дитяче Євробачення 2019: хто переміг і як виступила Україна

Переможцем Дитячого Євробачення 2019 стала 12-річна Вікторія Габор з Польщі.

Детское Евровидение 2019: победила Виктория Габор из Польши

Вікторія Габор з Польщі посіла перше місце в пісенному конкурсі Дитяче Євробачення 2019 і таким чином виборола другу поспіль перемогу для своєї країни.

У фіналі конкурсу брали участь 19 конкурсантів.

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Від України на Дитячому Євробаченні 2019 виступала 14-річна українська співачка Софія Іванько. Вона виконала пісню The Spirit of Music.

Іванько посіла 15 місце.

Нагадаємо, Софія Іванько з Києва перемогла в національному відборі, який пройшов влітку. Переможницю визначили серед 10 фіналістів. Дівчинка брала участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення тричі.

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