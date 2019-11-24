Переможцем Дитячого Євробачення 2019 стала 12-річна Вікторія Габор з Польщі.
Вікторія Габор з Польщі посіла перше місце в пісенному конкурсі Дитяче Євробачення 2019 і таким чином виборола другу поспіль перемогу для своєї країни.
У фіналі конкурсу брали участь 19 конкурсантів.
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Від України на Дитячому Євробаченні 2019 виступала 14-річна українська співачка Софія Іванько. Вона виконала пісню The Spirit of Music.
Іванько посіла 15 місце.
Нагадаємо, Софія Іванько з Києва перемогла в національному відборі, який пройшов влітку. Переможницю визначили серед 10 фіналістів. Дівчинка брала участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення тричі.
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