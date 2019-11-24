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Помер відомий український актор Давид Бабаєв

В ніч з 23 на 24 листопада у віці 77 років помер український актор Давид Бабаєв.

Умер Давид Бабаев

Давид Бабаєв помер в ніч з 23 на 24 листопада. Відомому українському акторові театру і кіно було 77 років.

Причина смерті Бабаєва поки не повідомляється.

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Про смерть Бабаєва повідомили в театрі імені Лесі Українки.

– Особливою для Давида Володимировича була роль Гаррі в Останньому коханні. За сюжетом літній чоловік зустрічає пізню любов і оживає на очах. Прониклива історія, зігріта природною чуйністю і вразливістю Давида Володимировича, стала улюбленою для глядачів. Саме спектакль Останнє кохання став останнім для видатного актора. Ніхто й подумати не міг, що того вечора актор востаннє вийде на сцену і щирі оплески почує теж востаннє, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада 56-му році життя померла відома балетмейстер Аніко Рехвіашвілі. Причиною смерті стала тривала хвороба.

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