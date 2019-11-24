24 листопада у віці 28 років померла південнокорейська співачка і актриса Гу Хара.

Гу Хара померла у віці 28 років. Південнокорейська співачка і актриса була знайдена мертвою в своєму будинку в Сеулі.

Напередодні Хара опублікувала у своєму Instagram фото з підписом: На добраніч!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 구하라 (@koohara__) 22 Ноя 2019 в 10:04 PST

Причина смерті Гу Хари невідома. Поліція проводить розслідування.

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До слова, у травні співачка намагалася накласти на себе руки. Тоді її без свідомості знайшов менеджер, після чого Хару госпіталізували. Тоді повідомлялося, що дівчина страждає від депресії.

Гу Хара була екс-учасницею корейської групи Kara. У 2015 році вона почала сольну кар’єру і записала міні-альбом Alohara. Також вона знімалася в серіалах.

Нагадаємо, 14 жовтня у віці 25 років померла відома співачка Соллі з Південної Кореї. Мертвою зірку знайшов менеджер у її будинку. Він прийшов туди, оскільки Соллі якийсь час не відповідала на його дзвінки.

Джерело: newsweek