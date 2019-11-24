PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Померла відома південнокорейська поп-зірка Гу Хара

24 листопада у віці 28 років померла південнокорейська співачка і актриса Гу Хара.

Умерла Гу Хара

Гу Хара померла у віці 28 років. Південнокорейська співачка і актриса була знайдена мертвою в своєму будинку в Сеулі.

Напередодні Хара опублікувала у своєму Instagram фото з підписом: На добраніч!

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 구하라 (@koohara__)

Причина смерті Гу Хари невідома. Поліція проводить розслідування.

Читайте: У Британії померла 26-річна бійчиня після поразки на турнірі з кікбоксингу

До слова, у травні співачка намагалася накласти на себе руки. Тоді її без свідомості знайшов менеджер, після чого Хару госпіталізували. Тоді повідомлялося, що дівчина страждає від депресії.

Гу Хара була екс-учасницею корейської групи Kara. У 2015 році вона почала сольну кар’єру і записала міні-альбом Alohara. Також вона знімалася в серіалах.

Нагадаємо, 14 жовтня у віці 25 років померла відома співачка Соллі з Південної Кореї. Мертвою зірку знайшов менеджер у її будинку. Він прийшов туди, оскільки Соллі якийсь час не відповідала на його дзвінки.

Джерело: newsweek

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Риболовецьке судно
У КНДР рибалки вбили 16 членів екіпажу і втекли до Південної Кореї
корея похорон
У Південній Кореї проводять заняття з “живих похоронів”
Пасажири зникли безвісти: південнокорейський вертоліт впав у море
Пасажири зникли безвісти: південнокорейський вертоліт впав у море
Соллі
Померла відома південнокорейська співачка Соллі
Російський бомбардувальник
Порушив міжнародні договори: Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по літаку РФ
У Південній Кореї косметичний бум: чому чоловіки роблять собі макіяж
У Південній Кореї косметичний бум: чому чоловіки роблять собі макіяж
Безвіз і сучасні технології: мета візиту Парубія у Південну Корею
Безвіз і сучасні технології: мета візиту Парубія у Південну Корею
КНДР Південна Корея
Аби запобігти ескалації: КНДР підірвала 10 постів на кордоні з Південною Кореєю
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка