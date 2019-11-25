Премія American Music Awards 2019 з розмахом пройшла у Лос-Анджелесі. Як виглядали знаменитості на червоній доріжці AMA 2019, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагороджень American Music Awards 2019. Червона доріжка тут завжди відрізнялася неформальністю і сміливими стилістичними рішеннями.

Дуа Липа выбрала розовое сатиновое платье-колонну Miu Miu цвета фуксии.

Ліццо з’явилася в багаторівневих помаранчевих рюшах і з найменшою сумкою Valentino.

Для чергової червоної доріжки AMA 2019 Тейлор Свіфт вбралася в асиметричне темно-зелене блискуче плаття від валлійського дизайнера Джулиена МакДональда.

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Біллі Айліш надягла вінтажний костюм Burberry. Селена Гомес з’явилася на церемонії в короткій сукні Versace, а Каміла Кабельо в нюдовому платті Oscar de la Renta.

Крістіна Агілера здивувала образом від Jean Paul Gaultier – біле плаття з довгими рукавами і капюшоном, розшите бісером.































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Нагадаємо, 3 листопада відбулася церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards, переможцями в головних категоріях стали американські виконавиці Тейлор Свіфт і Біллі Айліш.

Фото: amas