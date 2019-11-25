Які події відбувалися в 1 серії серіалу Перші ластівки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

1 серія серіалу Перші ластівки починається зі знайомства з головними героями – випускниками школи, які прийшли на святкову лінійку, аби почути свій останній перший дзвінок.

Однак ранок почався зі скандалу, який затіяв один з учнів Нік Маслов. Він замість милого відео про випускників запустив секс-парад від хтивого зайця, де розповів про інтимних партнерок.

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Після цього мати одного з учнів і слідчий за професією Ольга Макарова зібрала інших батьків в актовому залі, де розповіла, що влітку двоє підлітків вчинили самогубства, проте це тільки на перший погляд. Адже правоохоронцями не були знайдені навіть передсмертні записки.

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Нагадаємо, перший епізод серіалу Перші ластівки виклали в YouTube ще два тижні тому. Серіал моментально підірвав український інтернет. За перші дні після виходу гаряча лінія прийняла понад 1000 дзвінків і повідомлень про булінг.