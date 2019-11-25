PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Рекорд Тейлор Свіфт: названо усіх переможців American Music Awards 2019

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музикантів American Music Awards 2019, де Тейлор Свіфт удруге визнали Артисткою року.

Рекорд Тейлор Свіфт: названо усіх переможців American Music Awards 2019

The American Music Awards – щорічна музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком. Переможців обирають за допомогою опитування на офіційному сайті премії.

Вкотре на заході у залі Microsoft Theater відзначилася співачка Тейлор Свіфт, яка отримала призи в шести номінаціях. Американка стала рекордсменом American Music Awards за кількістю статуеток.

Читайте: Тейлор Свіфт vs Кайлі Дженнер: найвисокооплачуваніші знаменитості

American Music Awards: переможці

  • Артист року – Тейлор Свіфт;
  • Відкриття року – Біллі Айліш;
  • Відео року – Тейлор Свіфт (You Need To Calm Down);

  • Тур року – BTS;
  • Найкраща виконавиця у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт;
  • Найкращий виконавець у стилі поп/рок – Halid;
  • Найкраща група або дует у стилі поп/рок – Шон Мендес і Каміла Кабельо, Señorita;
  • Найкраща пісня в стилі поп/рок – Halsey (Without Me);

  • Найкращий альбом у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт, Lover;
  • Найкраща хіп-хоп-виконавиця – Cardi B;
  • Найкраща хіп-хоп пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road;

  • Найкращий хіп-хоп альбом – Post Malone, Hollywood’s Bleeding;
  • Найкраща виконавиця в стилі соул/R & B – Бейонсе;
  • Найкраща пісня в стилі соул/R & B –  Бруно Марс;
  • Найкращий альбом у стилі соул/R & B – Khalid, Free Spirit;
  • Найкращий альтернативний виконавець – Біллі Айліш;
  • Найкращий саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen;

  • Артист десятиліття – Тейлор Свіфт.

Нагадаємо, 3 листопада відбулася церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards, переможцями в головних категоріях стали американські виконавиці Тейлор Свіфт і Біллі Айліш.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Модні бренди та яскраві кольори: як виглядали зірки на American Music Awards 2019
Модні бренди та яскраві кольори: як виглядали зірки на American Music Awards 2019
Свіфт, Айліш та Maruv: названі переможці MTV Europe Music Awards
Свіфт, Айліш та Maruv: названі переможці MTV Europe Music Awards
белла хадід
Названо найкрасивішу жінку на планеті
музыка 2019
Музика 2019: найкращі хіти
Записки кров’ю і чатування під під’їздом: на що здатні фанати заради зустрічі з кумиром
Записки кров’ю і чатування під під’їздом: на що здатні фанати заради зустрічі з кумиром
тейлор свифт
Тейлор Свіфт запросила фанатів додому і дала послухати новий альбом
ариана гранде
Аріана Гранде та Біллі Айліш: названі номінанти MTV Video Music Awards 2019
Бейонсе и Джей Зи
Brit Awards: Бейонсе і Джей Зі зняли відео з Меган Маркл-королевою
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка