У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музикантів American Music Awards 2019, де Тейлор Свіфт удруге визнали Артисткою року.

The American Music Awards – щорічна музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком. Переможців обирають за допомогою опитування на офіційному сайті премії.