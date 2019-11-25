У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музикантів American Music Awards 2019, де Тейлор Свіфт удруге визнали Артисткою року.
The American Music Awards – щорічна музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком. Переможців обирають за допомогою опитування на офіційному сайті премії.
Вкотре на заході у залі Microsoft Theater відзначилася співачка Тейлор Свіфт, яка отримала призи в шести номінаціях. Американка стала рекордсменом American Music Awards за кількістю статуеток.
Читайте: Тейлор Свіфт vs Кайлі Дженнер: найвисокооплачуваніші знаменитості
American Music Awards: переможці
- Артист року – Тейлор Свіфт;
- Відкриття року – Біллі Айліш;
- Відео року – Тейлор Свіфт (You Need To Calm Down);
- Тур року – BTS;
- Найкраща виконавиця у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт;
- Найкращий виконавець у стилі поп/рок – Halid;
- Найкраща група або дует у стилі поп/рок – Шон Мендес і Каміла Кабельо, Señorita;
- Найкраща пісня в стилі поп/рок – Halsey (Without Me);
- Найкращий альбом у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт, Lover;
- Найкраща хіп-хоп-виконавиця – Cardi B;
- Найкраща хіп-хоп пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road;
- Найкращий хіп-хоп альбом – Post Malone, Hollywood’s Bleeding;
- Найкраща виконавиця в стилі соул/R & B – Бейонсе;
- Найкраща пісня в стилі соул/R & B – Бруно Марс;
- Найкращий альбом у стилі соул/R & B – Khalid, Free Spirit;
- Найкращий альтернативний виконавець – Біллі Айліш;
- Найкращий саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen;
- Артист десятиліття – Тейлор Свіфт.
Нагадаємо, 3 листопада відбулася церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards, переможцями в головних категоріях стали американські виконавиці Тейлор Свіфт і Біллі Айліш.