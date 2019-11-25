Концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що співачка ніколи не жертвувала гроші на АТО.

Українська співачка Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО, не допомагала військовим і у 2019 році не брала участь у пісенному конкурсі в Росії не через громадянську позицію, а через боязнь провокацій.

Про це заявив концертний директор співачки Сергій Лавров в ефірі російської програми.

– Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не посилала банки з варенням. Те інтерв’ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. У неї є кого спонсорувати. У неї п’ять сестер і братів, у неї онуки, у неї діти. Онуків треба поставити на ноги, і їх вона спонсорує. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну – абсолютна брехня, – заявив він.

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Так Лавров прокоментував нещодавнє інтерв’ю сестри Софії Ротару Лідії. Він пояснив, чому артистка у 2019 році взяла участь в конкурсі Пісня року, а минулого року – ні.

– Минулого року Порошенко намагався ввести воєнний стан в Україні, і він його зробив. Чоловіки від 18 до 60 років не могли виїжджати з України. І це сталося саме в той день, коли Софії Михайлівні потрібно було виїжджати на “Пісню року” в поїзді. І ми побоялися провокацій, тому що з поїзда могли зняти звукорежисерів, балет, чоловіка-адміністратора. І вона з вмотивованих причин не змогла приїхати, – розповів директор.

Нагадаємо, що в оному з інтерв’ю сестра Ротару Лідія Хлябич зізналася, незважаючи на те, що під час Євромайдану артистка перестала виступати та переживала певні фінансові труднощі, вона допомагала грошима бійцям української армії.