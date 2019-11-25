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Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не посилала варення – концертний директор

Концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що співачка ніколи не жертвувала гроші на АТО.

День народження Софії Ротару

Українська співачка Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО, не допомагала військовим і у 2019 році не брала участь у пісенному конкурсі в Росії не через громадянську позицію, а через боязнь провокацій.

Про це заявив концертний директор співачки Сергій Лавров в ефірі російської програми.

– Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не посилала банки з варенням. Те інтерв’ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну.

У неї є кого спонсорувати. У неї п’ять сестер і братів, у неї онуки, у неї діти. Онуків треба поставити на ноги, і їх вона спонсорує. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну – абсолютна брехня, – заявив він.

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Так Лавров прокоментував нещодавнє інтерв’ю сестри Софії Ротару Лідії. Він пояснив, чому артистка у 2019 році взяла участь в конкурсі Пісня року, а минулого року – ні.

– Минулого року Порошенко намагався ввести воєнний стан в Україні, і він його зробив. Чоловіки від 18 до 60 років не могли виїжджати з України. І це сталося саме в той день, коли Софії Михайлівні потрібно було виїжджати на “Пісню року” в поїзді. І ми побоялися провокацій, тому що з поїзда могли зняти звукорежисерів, балет, чоловіка-адміністратора. І вона з вмотивованих причин не змогла приїхати, – розповів директор.

Нагадаємо, що в оному з інтерв’ю сестра Ротару Лідія Хлябич зізналася, незважаючи на те, що під час Євромайдану артистка перестала виступати та переживала певні фінансові труднощі, вона допомагала грошима бійцям української армії.

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