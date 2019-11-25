Українська реперша Alyona Alyona представила новий міні-альбом під назвою В хаті МА.
Популярна хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona презентувала у новому альбомі В хаті МА вісім пісень.
За її словами, в нього увійшли треки, раніше представлені під час виступів, та нові.
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– Це літо було особливим для мене. Я відкрила багато нових країн, крутих фестивалів – як в Україні, так і за її межами. У проміжках між перельотами я іноді писала. Думки, спостереження, враження від спілкування з земляками, – так Alyona Alyona описала свій альбом.
Нещодавно Alyona Alyona презентувала кліп на пісню Мамин суп.
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