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В хаті МА: Alyona Alyona випустила міні-альбом

Українська реперша Alyona Alyona представила новий міні-альбом під назвою В хаті МА.

Аlyona Alyona

Популярна хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona презентувала у новому альбомі В хаті МА вісім пісень.

За її словами, в нього увійшли треки, раніше представлені під час виступів, та нові.

Читайте: Завтра: Alyona Alyona представила кліп з ONUKA і Noize MC

– Це літо було особливим для мене. Я відкрила багато нових країн, крутих фестивалів – як в Україні, так і за її межами. У проміжках між перельотами я іноді писала. Думки, спостереження, враження від спілкування з земляками, – так Alyona Alyona описала свій альбом.

Нещодавно Alyona Alyona презентувала кліп на пісню Мамин суп.

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