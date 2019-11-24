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Виступ Булітко і Дікусара на Танцях із зірками перервали в прямому ефірі

Трансляцію шоу Танці з зірками перервали під час виступу Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара.

булитко-дикусар

Замість виступу фіналістки Танці з зірками Вікторія Булітко з хореографом Дмитром Дікусаром глядачам показали оголошення про блокування супутникового сигналу. Таким чином вони не змогли побачити виступ учасників.

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– Увага! Це повідомлення саме для тебе! Вже на початку 2020 року супутниковий сигнал цього та інших українських телеканалів буде закодований! Щоб мати можливість дивитися їх надалі, негайно звернися до офіційного телевізійного оператора! – було написано на екрані.

До слова, Булітко представляє телеканал ICTV, який є конкурентом для каналу, що транслював шоу.

Виступи інших учасників не переривалися і це ставить пару Булітко-Дікусар в нерівні умови.

Нагадаємо, 18 листопада Вікторія Булітко в парі з Дмитром Дікусаром вийшли у фінал танцювального шоу. Тоді до виступу пари приєднався український хореограф Григорій Чапкіс. Втрьох вони станцювали вальс.

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