Представниця України на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт Анастасія Субота представила національний костюм.
Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт 2019 Анастасія Субота під час дефіле у національній стилістиці пройдеться у сукні під назвою Зелена Україна.
За багаторічною традицією найкрасивіший костюм отримує спеціальний приз від оргкомітету Міс Всесвіт.
– Ми завжди витрачаємо багато сил і креативу на підготовку саме національного костюма. По-перше, ми любимо свою країну і, по-друге, це певне послання від нас світу, – розповідає голова Національного комітету Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова.
Символом цього року став зелений колір. Ідея костюма – показати країну з висоти пташиного польоту: з луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою та фауною.
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Головний убір створювали з гілок, квітів мальви і стебел кукурудзи. Костюм важить 28 кг. Над створенням сукні 2,5 місяця працювала команда з 10 майстрів.
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Зелений колір став символом цього року. Національний костюм, який “Міс Україна-Всесвіт»-2019 Анастасія Cуббота представить в фіналі конкурсу «Міс Всесвіт» в США називається «Зелена Україна». ⠀ Ідея костюма — показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. У костюма також є своя «зелена ідеологія», яка закликає всіх українців пам’ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною. ⠀ Автори костюма — дизайн-студія SVITLO @svitlo_official — вже традиційно, четвертий рік поспіль, шиють костюм для переможниць «Міс Україна Всесвіт». ⠀ Для виготовлення костюма було використано 1000 клаптиків тканини різних відтінків зеленого кольору і фактур. Вбрання декороване нашивками з пір’я, пайєтками і мереживом з ефектом 3D. Прикраса для голови виготовлена з живих гілок, колосків, квіток мальви, стеблів кукурудзи, а всередині вмонтована підсвітка. ⠀ Все це — ручна робота майстрів студії SVITLO @svitlo_official . Костюм важить 28 кг. Над виготовленням костюма ретельно працювала команда з 10 чоловік протягом 2,5 місяців. ⠀ Нагадуємо вам, що фінал конкурсу «Міс Всесвіт» -2019 (@missuniverse ) відбудеться 8 грудня 2019 року в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота (@awwsaturday ) із Запоріжжя, яка відправляється в США вже 27 листопада. #missuniverse
Нагадаємо, що фінал конкурсу Міс Всесвіт -2019 відбудеться 8 грудня в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя, яка вирушить у США 27 листопада.