Представниця України на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт Анастасія Субота представила національний костюм.

Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт 2019 Анастасія Субота під час дефіле у національній стилістиці пройдеться у сукні під назвою Зелена Україна.

За багаторічною традицією найкрасивіший костюм отримує спеціальний приз від оргкомітету Міс Всесвіт.

– Ми завжди витрачаємо багато сил і креативу на підготовку саме національного костюма. По-перше, ми любимо свою країну і, по-друге, це певне послання від нас світу, – розповідає голова Національного комітету Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова.

Символом цього року став зелений колір. Ідея костюма – показати країну з висоти пташиного польоту: з луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою та фауною.

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Головний убір створювали з гілок, квітів мальви і стебел кукурудзи. Костюм важить 28 кг. Над створенням сукні 2,5 місяця працювала команда з 10 майстрів.

Нагадаємо, що фінал конкурсу Міс Всесвіт -2019 відбудеться 8 грудня в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя, яка вирушить у США 27 листопада.