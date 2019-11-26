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Анастасія Субота показала сукню для конкурсу Міс Всесвіт 2019

Представниця України на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт Анастасія Субота представила національний костюм.

Анастасія Субота показала сукню для конкурсу Міс Всесвіт 2019

Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт 2019 Анастасія Субота під час дефіле у національній стилістиці пройдеться у сукні під назвою Зелена Україна.

За багаторічною традицією найкрасивіший костюм отримує спеціальний приз від оргкомітету Міс Всесвіт.

– Ми завжди витрачаємо багато сил і креативу на підготовку саме національного костюма. По-перше, ми любимо свою країну і, по-друге, це певне послання від нас світу, – розповідає голова Національного комітету Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова.

Символом цього року став зелений колір. Ідея костюма – показати країну з висоти пташиного польоту: з луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою та фауною.

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Головний убір створювали з гілок, квітів мальви і стебел кукурудзи. Костюм важить 28 кг. Над створенням сукні 2,5 місяця працювала команда з 10 майстрів.

 

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Зелений колір став символом цього року. Національний костюм, який “Міс Україна-Всесвіт»-2019 Анастасія Cуббота представить в фіналі конкурсу «Міс Всесвіт» в США називається «Зелена Україна». ⠀ Ідея костюма — показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. У костюма також є своя «зелена ідеологія», яка закликає всіх українців пам’ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною. ⠀ Автори костюма — дизайн-студія SVITLO @svitlo_official — вже традиційно, четвертий рік поспіль, шиють костюм для переможниць «Міс Україна Всесвіт». ⠀ Для виготовлення костюма було використано 1000 клаптиків тканини різних відтінків зеленого кольору і фактур. Вбрання декороване нашивками з пір’я, пайєтками і мереживом з ефектом 3D. Прикраса для голови виготовлена з живих гілок, колосків, квіток мальви, стеблів кукурудзи, а всередині вмонтована підсвітка. ⠀ Все це — ручна робота майстрів студії SVITLO @svitlo_official . Костюм важить 28 кг. Над виготовленням костюма ретельно працювала команда з 10 чоловік протягом 2,5 місяців. ⠀ Нагадуємо вам, що фінал конкурсу «Міс Всесвіт» -2019 (@missuniverse ) відбудеться 8 грудня 2019 року в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота (@awwsaturday ) із Запоріжжя, яка відправляється в США вже 27 листопада. #missuniverse

Публикация от Anastasiia Subbota (@awwsaturday)

Нагадаємо, що фінал конкурсу Міс Всесвіт -2019 відбудеться 8 грудня в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя, яка вирушить у США 27 листопада.

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