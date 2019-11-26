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Буде продовження? Твіт Гри Престолів розгорнув дискусію між фанами

У своєму аккаунті в Twitter розробники Гри Престолів опублікували твіт з реплікою Winter is coming. Фанати серіалу підозрюють, що це натяк на продовження саги.

Гра престолів

Зима наближається.  У Twitter розгорнулося велике обговорення між фанатами американського телесеріалу Гра Престолів, після того як на офіційному аккаунті вперше за довгий час з’явився допис з текстом Winter is coming. 

Крім видатного гасла, яке асоціюється з серіалом повідомлення не містило додаткового контексту чи підказок.

Хоча зимовий сезон зовсім близько, деякі фанати переконані, що тут є більш глибоке повідомлення.

Вболівальники Гри Престолів відгадують, що може означати твіт Winter is coming і думають, що це натяк на рімейк восьмого сезону.

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До слова, телекомпанія HBO зніме 10 серій приквела до популярного серіалу Гра престолів, який отримає назву Дім дракона.

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