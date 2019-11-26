Популярний російський стендап-комік Олександр Долгополов розкритикував владу Росії і суспільство, заявивши, що чинний режим в РФ закостенів.

Один із найзнаменитіших Youtube-коміків Олександр Долгополов розповів Юрію Дудю, чому упереджено ставиться до російської влади.

– Мої претензії в тому, що цей режим абсолютно закостенів. Я зіткнувся з цим ще коли у школі навчався, і зараз я стикаюся з цим повсюдно, оскільки все наше життя пронизане цієї закостенілістю настільки, що будь-яка ініціатива, хороша чи погана, швидко згасає. Суспільству не вигідні зміни, суспільству вигідно, щоб все залишалося на своїх місцях. Щоб ми тихо і спокійно вмирали, щоб ми гнили у в’язницях і не висовувалися. І мені це не подобається. Це моє майбутнє, моя країна. Я хочу жити так, як хочу, а не так, як мені кажуть, – заявив комік.

Він додав, що йому не подобається, що людям не дають жити своїм життям, а деякі групи населення мають привілеї. Також комік розкритикував те, що в Росії будь-кого можуть посадити у в’язницю просто так.

– Мені не подобається ця ненависть і злість, яка культивується в нашому суспільстві, що в країні епідемія СНІДу і з цим нічого не роблять, а замість цього додають уроки православного виховання. Вся наша країна – це один великий спектакль, і ми живемо в декораціях. Замість того, щоб говорити про реальні проблеми, ми говоримо про те, що вигідно для цієї вистави, аби вона тривала. Я вважаю, що це погано і це проблема режиму, тому що йому так вигідно, – сказав Долгополов.

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Нагадаємо, 6 березня у Москві (Росія) побили маму і брата журналіста і блогера Юрія Дудя.