Які таємниці школярів розкриються у 2 серії серіалу Перші ластівки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У 2 серії серіалу Перші ластівки слідчу Ольгу Макарову посеред ночі підняли через підліткове самогубство. З даху багатоповерхівки впала однокласниця її сина – Феді.

Слідча не вірить, що улюблениця вчителів Поліна Дудка це зробити за власної волі.

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Проте Нікіта, Федя і Катя здогадуються у чому справа, але сумніваються, чи варто розповідати дорослим про їхнього Друга.

А Друг тим часом готує для героїв нові завдання. До чого це призведе дивіться у 2 серії серіалу Перші ластівки.