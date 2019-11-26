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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Перші ластівки – про що 2 серія

Які таємниці школярів розкриються у 2 серії серіалу Перші ластівки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Первые ласточки

У 2 серії серіалу Перші ластівки слідчу Ольгу Макарову посеред ночі підняли через підліткове самогубство. З даху багатоповерхівки впала однокласниця її сина – Феді.

Слідча не вірить, що улюблениця вчителів Поліна Дудка це зробити за власної волі.

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Проте Нікіта, Федя і Катя здогадуються у чому справа, але сумніваються, чи варто розповідати дорослим про їхнього Друга.

А Друг тим часом готує для героїв нові завдання. До чого це призведе дивіться у 2 серії серіалу Перші ластівки.

Нагадаємо, 1 серія серіалу Перші ластівки починається зі знайомства з головними героями – випускниками школи, які прийшли на святкову лінійку, аби почути свій останній перший дзвінок. Проте позитивні емоції змінює трагедія, про яку розповіла Ольга Макарова.

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