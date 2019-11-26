Саундтреком до фільму Чорний ворон стала відома пісня гурту Океан Ельзи під назвою Веселі, брате, часи настали.

Пісня авторства Святослава Вакарчука Веселі, брате, часи настали, яку виконує гурт Океан Ельзи стала саундтреком до історичного фільму Чорний ворон.

Композитором інших музичних тем стрічки став клавішник Океану Ельзи Мілош Єліч, який працював над створенням музичного оформлення Чорного ворону майже чотири місяці.

Прем’єра повнометражної історичної драми Чорний ворон, знятої за мотивами однойменного роману Василя Шкляра, відбудеться вже 5 грудня цього року.

Загальний кошторис фільму склав близько 20 млн грн.

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