У Великій Британії випустили зведення з 96 правил, які регламентують процес зйомки інтимних сцен в кіно.

У Великій Британії випустили перелік з 96 правил під час відвертих зйомок.

Кінематографісти повинні кілька разів подумати щодо доцільності сексуальної сцени у фільмі. Також зазначається, що забороняється на кастингах змушувати акторів роздягатися догола, не обговоривши з ними за два дні до проб цей момент.

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Обов’язковим правилом з переліку також є обговорення з акторами знятих або змодельованих сексуальних сцен, в яких вони брали участь.

Одним з авторів збірника правил став режисер серіалів Доктор Хто та містер Селфрідж Білл Андерсон.

– Актори хочуть брати участь у сміливих сценах, але вони також хочуть мати можливість піти додому і прочитати своїм дітям казку перед сном, не хвилюючись про те, що зробили на знімальному майданчику кілька годин тому, – зазначив він.

Раніше Факти ICTV писали, що американська актриса Шерон Стоун відтворила відому сцену з Основного інстинкту на церемонії GQ.